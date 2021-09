Teodori: «Sarri è stata una grande intuizione di Lotito»

Il giornalista Gianluca Teodori ha parlato dell’approdo di Sarri sulla panchina della Lazio: le sue parole

Il giornalista di RDS Gianluca Teodori ha parlato dell’approdo di Sarri sulla panchina della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Sarri è stata un grande intuizione di Lotito, ma anche la conseguenza dello shock Inzaghi. Il presidente della Lazio non si aspettava che il tecnico non rinnovasse. Sarri credo comunque non sia stata una scelta fatta di conseguenza dell’arrivo di Mourinho alla Roma. Era il miglior allenatore libero in quel momento. Credo personalmente che abbia qualche utopia da superare, come alzare il baricentro e incanalare i talenti, uscire dallo schema per dare importanza ai giocatori».