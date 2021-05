Sconcerti dice la sua sulla Lazio: «Poteva fare di più»

Mario Sconcerti ha detto la sua sulla stagione della Lazio: queste le parole del noto giornalista sportivo

Terminata la stagione, è tempo di bilanci e di giudizi. Ed ecco che Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha voluto dire la sua sulla stagione della Lazio. Queste le sue parole.

DELUSIONE – «Alla Lazio do 5 -. I biancocelesti avevano molto per fare di più e non ci sono riusciti. Qyestione allenatori? A Conceicao avrei preferito Spalletti per il Napoli, ma conta poco. Non lo conosco bene, così come i piani del Napoli. Spero che De Laurentiis sappia quello che fa. E’ vero che Gattuso è arrivato quinto ma con un punteggio alto. Il Napoli arriva quinta a due punti dalla seconda, ci vuole una mano leggera con Gattuso».