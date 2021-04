Romero: «Lotteremo per la Champions fino alla fine. La Lazio...»

Il difensore dell’Atalanta Cristian Romero ha analizzato la lotta per un posto in Champions, che vede coinvolta anche la Lazio

Cristian Romero è senza alcun dubbio uno dei pilastri di questa Atalanta. Il difensore, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha analizzato la lotta per un posto in Champions, che vede coinvolta anche la Lazio.

BATTAGLIA – «La vittoria della Juve sul Napoli? Secondo me non è cambiato molto. A parte l’Inter, che ha preso il largo, le altre sono tutte lì e comunque noi dobbiamo pensare solo ai nostri risultati e al nostro cammino. Ci aspetta un ciclo di tre partite importanti e che possono avvicinarci all’obiettivo stagionale. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo resta al momento ancora lontano. Per arrivare in Champions ci sarà da lottare ancora parecchio».

OCCHI SULLA LAZIO – «Non amo fare calcoli. Considerando che la Lazio ha una sfida da recuperare e che potenzialmente potrebbe essere a 55, ci sono 5 formazioni nell’arco di 5 punti più la Roma un po’ staccata. Uno dei tre posti lo vogliamo, ma sarà dura».