Rampulla: «Sarri sulla Juventus non ha detto nulla di trascendentale»

L’ex portiere della Juventus Rampulla ha detto la sua su quanto detto da Maurizio Sarri sulla sua avventura alla Juventus

Continuano a far discutere le parole che Maurizio Sarri ha detto sulla sua avventura alla Juventus qualche giorno fa a Sportitalia. A dire la sua, ai microfoni di Tmw Radio, è stato l’ex estremo difensore bianconero Michelangelo Rampulla. Queste le sue parole:

«Lo dice anche Vialli, alla Juventus sembra normale vincere e il giorno dopo pensare al successo seguente. Non è che Sarri abbia detto nulla di trascendentale, anche noi quando tornammo dopo aver vinto la Coppa Campioni non è che abbiamo festeggiato. Questa è la mentalità della Juventus, lì è così. Magari sarà abituato alle feste di altre parti, ma non è la Juventus quella. Penso che lui avesse in testa discorsi sul medio-lungo termine. Non esiste cambiare le cose in 6 mesi o sei sempre a ricominciare da capo. Penso che la colpa sia su ambo le parti e che il colpo di grazia l’abbia dato l’eliminazione in Champions. Io avrei aspettato».