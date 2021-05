Papadopulo: «Champions? La Lazio ha poche speranze»

Giuseppe Papadopulo ha detto la sua sulla corsa Champions e sulle possibilità della Lazio: queste le sue parole

Giuseppe Papadopulo ha analizzato, ai microfoni di Tmw Radio, la corsa Champions, che vede, seppur con speranze flebili, la Lazio. Queste le sue parole.

SCONFITTA PESANTE – «Sabato la Lazio non ha affrontato la partita con la Fiorentina al meglio. Ai biancocelesti ormai sono rimaste poche speranze per la Champions. Comunque deve giocarsi tutte le partite al meglio, augurandosi che qualcun’altra sbagli. Rosa corta? Sicuramente ha inciso. La società non deve incorrere più in certi errori se hai certe ambizioni».

LOTITO – «La Salernitana in A è sicuramente una sua vittoria. L’ho conosciuto all’inizio della presidenza alla Lazio. Lui veniva denigrato, ma io che ci vivevo a stretto contatto avevo capito che avrebbe fatto strada. Nel tempo ha acquisito le conoscenze che non aveva e questo dimostra che persona sia».