Corsa Champions, Orsi: «Una bella lotta. Vedo bene la Lazio»

L’ex portiere della Lazio e ora opinionista Nando Orsi ha analizzato la corsa Champions, soffermandosi anche sulle possibilità della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Onda Sport.

BELLA LOTTA – «La lotta Champions quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato, ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda quest’obiettivo. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa che conta sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno economico».

FAVORITE – «Il Milan e il Napoli sono in ripresa. La Juve invece è altalenante, ma tutto sommato c’è. Bene anche Lazio e Roma e soprattutto l’Atalanta, che è in grande forma».