Mazzola: «Immobile? Deve solo pensare di essere forte»

Sandro Mazzola, in un’intervista lasciata a Soccermagazine. it, ha parlato di Nazionale e ha voluto dare un consiglio a Ciro Immobile in vista della finale di domenica. Queste le sue parole:

«Non ci deve pensare. Non deve pensarci assolutamente. In questi casi, quando vai a letto non riesci a dormire: pensi, pensi e ripensi alla partita, al dribbling, al tiro, e questo ti frega. Secondo me deve solo pensare: “Sono forte, ce la faccio. Sono forte, ce la faccio»