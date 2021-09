Mancuso elogia Immobile: «Il più forte, i suoi tagli tanta roba»

L’attaccante dell’Empoli Mancuso ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio di Sarri

«Ho lavorato insieme a Zeman a Pescara, un’esperienza fantastica. Lui è un maestro di calcio, ho ancora in testa i suoi insegnamenti per i movimenti offensivi. Sono stato felice di leggere che è tornato in panchina a Foggia, da uno come lui c’è sempre qualcosa da imparare. In questo momento il centravanti italiano più forte è Ciro Immobile. I suoi tagli, imparati alla scuola di Zeman, sono tanta roba»