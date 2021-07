Mancini: «I ragazzi hanno recuperato bene, siamo pronti»

Il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della conferenza stampa di presentazione di Italia-Belgio

Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della conferenza stampa di presentazione di Italia-Belgio.

ITALIA – «Arriviamo alla sfida abbastanza bene, siamo felici di essere ai quarti e siamo pronti. Ma credo come il Belgio. Ogni partita devi sempre giocare bene e concedere poco: serve una gara fatta nel modo giusto, perché il Belgio è una squadra fortissima».

CHIELLINI-CHIESA – «Giorgio sta bene, decideremo domani. Si allena da diversi giorni e non ha avuto alcun problema. Per Federico stesso discorso, valuteremo le sue condizioni fisiche. Ma devo dire che i ragazzi hanno recuperato tutti molto bene. Non c’è, in ogni caso, motivo di forzare le decisioni: sceglieremo domani».

DE BRUYNE E HAZARD – «Parliamo di due grandi campioni. In uno stadio così (Allianz Arena di Monaco, ndr) credo che debbano giocare i giocatori migliori. Se giocassero saremmo anche felici, ne gioverebbe lo spettacolo».

COME FERMARE LUKAKU – «Parliamo di un altro campionissimo. Uno dei migliori al mondo. Noi dobbiamo giocare come squadra, difendere bene ed essere bilanciati. Sarà compito di tutti vincere la partita».

FIDUCIA – «Io sono sempre fiducioso, i giocatori si sono meritati questa fiducia e possono crescere ancora tanto».