Lazio, la parole di Lotito sul razzismo: ecco il comunicato della società

Dopo le dichiarazioni sul razzismo fatte ieri dal presidente Lotito, pochi minuti fa è arrivata la nota della Lazio a chiarire

Ha fatto molto discutere una dichiarazione rilasciata dal presidente Lotito sul razzismo, a margine del consiglio federale (clicca qui per i dettagli).

COMUNICATO – A chiarire le parole del patron, ci ha pensato il portavoce della società Arturo Diaconale, con una nota sul sito ufficiale: “Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione”.