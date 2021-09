Lotito: «Vogliamo aiutare concretamente chi ha bisogno»

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative sociali per il derby

«Siamo in linea con la tradizione del nostro Club. Sono i valori dello sport a perseguire fini sociali e benefici: tutto ciò che serve per allietare le persone meno abbienti sono ben accette e, anzi, la Lazio vuole diventare agente promotore per spronare gli altri club e tutti gli appassionati. Abbiamo intrapreso questo percorso con la logica di coloro che vogliono contribuire e sensibilizzare tutti nei confronti dei valori cardine della società civile. Dobbiamo tutelare gli interessi di tutti, il processo di sensibilizzazione che vogliamo portare avanti nasce per contribuire concretamente per far partecipare tutti alla vita civile. Dobbiamo fare in modo che la Lazio porti avanti questi valori e questi messaggi tramite iniziative di questo tipo».