Hubner: «Con Sarri la Lazio farà un buon campionato. E su Immobile...»

L’ex attaccante Dario Hubner, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio di Sarri. Queste le sue parole:

«L’Inter è ancora una buona squadra, Lazio, Napoli e Roma faranno un buon campionato e la Juve tornerà fuori. I nerazzurri li vedo davanti a tutti. La Serie A sarà competitiva. Penso che anche il Milan possa giocare per lo scudetto. Per me lo giocheranno in sei squadre e molto dipenderà anche dalle coppe europee. Immobile? Deve migliorare tanto in campo europeo, perché lì non fa paura. All’Italia manca un Lewandowski».