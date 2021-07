Handanovic: «Mi ricordo l'esperienza alla Lazio. E su Inzaghi...»

Samir Handanovic ha ricordato la sua esperienza alla Lazio, ma non solo. queste le parole dell’estremo difensore

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Inter Tv, Samir Handanovic, parlando del’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter, è tornato anche sulla sua avventura alla Lazio. Queste le sue parole:

«Ovviamente avremo modo di conoscere lo staff a fondo stando insieme giorno per giorno: per adesso è come se fosse il primo giorno di scuola, ma è normale nel calcio. Mi ricordo l’esperienza alla Lazio anche se ero giovane: c’erano tanti giocatori che ora sono diventati allenatori o direttori sportivi. Ho imparato tanto: Inzaghi, Peruzzi, Tare, Liverani, Oddo, Di Canio, Ballotta. Devo dire che è stato bello condividere quell’esperienza con loro. Inzaghi aveva un ottimo rapporto con i giovani. Quello che possiamo fare noi giocatori da oggi per aiutare il mister è sicuramente quello di fare del nostro meglio, ogni giorno».