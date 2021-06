Capello: «Immobile riesce sempre e comunque a farsi trovare pronto»

Fabio Capello ha voluto dire la sua sul rendimento di Ciro Immobile in questi Europei: queste le sue parole

Nel post partita di Italia-Svizzera, Fabio Capello ha voluto dire la sua sul rendimento di Ciro Immobile con la maglia in questi Europei. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«Stasera ho guardato attentamente la gara di Immobile: lavora come un pazzo, non si ferma mai, si dà da fare e non si lamenta quando non lo servono, si fa trovare sempre pronto. E’ a casa sua è sente il calore del pubblico».