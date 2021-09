Cannavaro: «Vedo la Lazio indietro nella corsa scudetto»

Cannavaro ha detto la sua su questo campionato di Serie A e sulle chance della Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Cannavaro ha detto la sua su questo campionato di Serie A e sulle chance della Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Vorrei continuare a fare l’allenatore, ma ho volte ho la sensazione che esserlo stato in Cina non significhi niente. Italia o Europa, sono pronto a tutto. Scudetto? Inter favorita, poi ci sono Napoli e Milan. Più staccate Lazio e Roma, che hanno allenatori nuovi, e la Juventus in ritardo».