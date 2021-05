Ansaldi: «Per la salvezza serve l’apporto e l’aiuto di tutti»

Ansaldi ha analizzato il match tra Lazio e Torino, in programma oggi allo stadio Olimpico: le sue parole nel pre partita

«La squadra in queste ultime due partite non ha saputo vincere. Speriamo stasera sia il momento per fare le cose giuste. Trascinatore? Tutti dobbiamo esserlo per trovare la salvezza. Non dipenderà da uno soltanto, ma da tutti e undici»