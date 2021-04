Paro: «Prestazione importante, ma affrontare la Lazio è durissima»

Matteo Paro, vice tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Matteo Paro, vice tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di:

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una grande partita. Affrontare la Lazio è durissima. La prestazione è stata importante, ma ci è mancata qualità, specie nelle ripartenze. Abbiamo palleggiato bene. Peccato per quel gol alla fine, perché la gara è stata di alto livello».

CORAGGIO – «La nostra identità ci porta a giocare in questo modo. Cerchiamo sempre di mantenere il nostro modo di essere. Facciamo questo da inizio stagione»

ULTIMO STEP – «Per vincere queste gare non conta solo la qualità dei singoli, ma serve qualcosa di migliore in fase di finalizzazione. Però oggi abbiamo creato tanto e per quello siamo stati bravi. Il nostro obiettivo ora è comunque continuare a crescere e arrivare il più in alto possibile»