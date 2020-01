Parma Lazio, Sepe salterà la partita per infortunio

View this post on Instagram

Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po’…i tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire…una cosa e’ sicura,tornero’ nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi! @parmacalcio1913