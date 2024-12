Parma Lazio, la moviola dei quotidiani: Zufferli da incubo. Il fallo di Rovella...

Parma Lazio, bocciato il direttore di gara. Si sono verificati tanti episodi nel corso del match e molti sono stati giudicati male

La Lazio esce sconfitta dal Tardini per 3-1 contro il Parma, ma la direzione dell’arbitro Zufferli ha fatto molto discutere. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il direttore di gara:

MESSAGGERO – «4, Condiziona la partita abboccando alla chiamata Var di Paterna: Rovella passa in mezzo a due avversari portando via il pallone, inevitabile un lieve contatto che non può mai essere fallo. Concede un rigore che per lo stesso Paterna non esiste. Da fermare subito».

CORRIERE DELLO SPORT – «4,5, non bene Zufferli, fino a ieri però aveva fatto bene: la prima OFR (domanda facile: il quarto Chiffi, cosa stava facendo? Sarebbe bastato gli avesse chiamato subito fallo…) lo ha mandato il tilt, tanti episodi di una gara sporca sono stati giudicati male, rigore compreso».