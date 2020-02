Parma Lazio, la chance per D’Aversa si chiama Europa

Parma Lazio, il match allo stadio Tardini contro i biancocelesti può far vedere l’Europa alla squadra di D’Aversa

Parma-Lazio è la chance per sognare: da una parte si può provare a sperare in qualcosa di più della Champions mentre dall’altra sarebbe l’occasione per consolidare il desiderio dell’Europa. La squadra di D’Aversa si è rivelata una delle grandi sorprese di questo campionato, con 32 punti in classifica al sesto posto insieme a Cagliari e Milan. Stesso risultato dello scorso anno ma attualmente c’è molta più consapevolezza: i risultati positivi maturati contro Inter (2-2) e le due vittorie contro Napoli (1-2) e Roma (2-0) hanno rafforzato la voglia di fare le cose in grande. I parmensi stanno preparando la sfida del Tardini da domenica scorsa, visto l’impegno nella trasferta di sabato scorso contro il Cagliari, raggiunto sul 2-2 sempre nel recupero. Un punto a favore per D’Aversa rispetto alla squadra di Inzaghi che ha giocato il recupero col Verona. Ci si aspetta una partita cardiopalma al Tardini che sarà pieno di tifosi sia parmensi che biancocelesti, più di tremila al seguito dei capitolini. Starà poi ai crociati capire come sfruttare al meglio l’opportunità contro la Lazio e D’Aversa riserva sempre delle sorprese.