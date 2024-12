Parma Lazio, ecco dove sarà trasmessa la gara di oggi dei biancocelesti. Tutti i dettagli

La Lazio affronterà oggi il Parma in trasferta e la sfida al Tardini, la gara, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.