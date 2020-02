Parma Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

Parma Lazio. dove vedere il match del Tardini in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00

Verona già in archivio, non c’è tempo per pensare al passato. Domenica la squadra di Inzaghi sarà già impegnata nella difficile trasferta di Parma contro la squadra di D’Aversa.

Per chi vedrà la partita da casa il match sarà disponibile, per gli abbonati, su Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. La gara sarà disponibile alla visione anche tramite l’applicazione di SkyGo per smartphone, tablet e pc.