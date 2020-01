Parma, Kulusevski a rischio per la gara contro la Lazio

Kulusevski rischia di saltare la Lazio, il giocatore si è fatto male durante Parma-Udinese: il comunicato del club

«Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro» è quanto reso noto dal Parma, dopo la gara contro l’Udinese. Una vittoria resa amara dall’infortunio del giocatore che, sicuramente, dovrà saltare il prossimo appuntamento con il Cagliari.

Per quanto riguarda il suo impiego contro la Lazio – partita in programma per il 9 febbraio – dipenderà tutto dalle condizioni nei prossimi giorni.