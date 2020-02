Parma, D’Aversa frecciata alla Lazio: «Non siamo abituati a riportare episodi che non esistono»

Parma, il tecnico D’Aversa è tornato a parlare del match della scorsa settimana contro la Lazio alla vigilia della gara contro il Sassuolo

Continuano le polemiche relative a quanto accaduto la scorsa settimana nel match del Tardini tra Parma e Lazio. Il tecnico dei crociati D’Aversa infatti oggi in conferenza stampa è tornato sui vari episodi.

«Alla ripresa degli allenamenti abbiamo parlato soprattutto delle situazioni da migliorare. La situazione del gol si poteva gestire meglio. Devo lavorare dove posso migliorare, per gli arbitri ci sono persone competenti, non dobbiamo essere noi a dare giudizi. Se c’è un episodio dubbio noi non protestiamo perché nelle riunioni diciamo che deve parlare il capitano, e voglio si continui così. Noi siamo abituati a migliorare noi stessi, riportare episodi che non esistono non fa parte del nostro costume. Mi ha dato fastidio quando Inzaghi ha parlato dell’episodio di Correa, ma non faccio polemica».