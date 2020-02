Parma, D’Aversa: «Lazio fortissima, vincere per noi sarà un’impresa»

Parma, le parole del tecnico dei crociati Roberto D’Aversa in vista del match di domenica contro la Lazio di Inzaghi

Un attestato di stima nei confronti della Lazio è quello che il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha rilasciato sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

«Affrontiamo una squadra fortissima che mercoledì contro un grande avversario è stata sfortunata e ha colpito due pali. La Lazio ha la rosa per competere per lo scudetto. Loro hanno una fase difensiva molto accorta, non sarà facile fargli male. Gli mancheranno due pedine importanti come Radu e Milinkovic, ma portare a casa un risultato positivo per noi sarà un’impresa. Immobile negli ultimi 10 anni ha fatto più goal di tutti, uno così può segnare in qualunque situazione. Auguro il meglio ad Inzaghi, è un amico e si è meritato la panchina della Lazio».