Parma Darmian: «Lazio fortissima, ma cercheremo di fare risultato»

Matteo Darmian ha analizzato il prossimo match di campionato: il Parma farà visita alla Lazio domenica prossima

Matteo Darmian è stato l’acquisto last minute del Parma in quest’ultima sessione di calciomercato. In passato seguito anche dal d.s. Igli Tare, l’esterno mancino è finito per rinforzare la rosa gialloblu. Al termine di un evento tenutosi presso l’official store del Tardini, il calciatore ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni riguardo il prossimo avversario in campionato. Ecco le parole riportate da parmatoday.it: «Con la Lazio abbiamo una settimana per prepararci, domenica arriveremo pronti. Sono una squadra forte, composta da una squadra con molta qualità, ma se saremo concentrati dal primo all’ultimo minuto allora potremo fare risultato».