Parisi a Sky: «Due sconfitte di fila fanno male, dobbiamo essere attenti anche oltre il 90°»

Parisi, il calciatore della Fiorentina ha parlato al termine della partita persa dai toscani contro la Lazio ai microfoni di Sky

Al termine della partita persa contro la Lazio, Parisi esterna le sue sensazioni a caldo sul match. Ecco le sue parole a Sky

PAROLE – Perdere così fa malissimo, si vede negli spogliatoi, negli occhi dei compagni. Portare a casa un punto era importante. Due sconfitte di fila sono dure da digerire. Adesso abbiamo la Juve, i dettagli fanno la differenza. Bisogna stare attenti anche oltre il 90esimo. Meritavamo di più e siamo dispiaciuti. Dobbiamo migliorare tantissimo specialmente negli ultimi metri ed essere più determinati. Il rigore? È la cosa negativa di questa sera

IO COME NELA? NON LO RICORDO – No, non lo ricordo ma guarderò qualche video sicuramente. Per un terzino sinistro è difficile giocare a destra. Io sto migliorando il piede destro, anche a me piace entrare nel campo e creare superiorità. Mi trovo bene anche in quella posizione, l’ho fatto anche nelle giovanili del Benevento