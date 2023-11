Papin: «Lotta scudetto? Anche la Lazio può sperare» Le parole dell’ex attaccante francese sul nostro campionato

Jean-Pierre Papin è intervenuto a Radio Anch’io Lo Sport, parlando di Lazio, e lotta scudetto.

SCUDETTO- «Il vostro non è più lo stesso Paese di un tempo come nazionale, ma le squadre di club sono ancora molto forti. Lotta scudetto? Difficile parlare perché la stagione è lunga, l’Inter ha una rosa un po’ più completa ma il campionato non si gioca su due mesi. La Juve è forte e il Napoli tornerà. La stessa Lazio e il Milan possono sperare, questo è un campionato sempre molto difficile da vincere»