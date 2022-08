Paolo Rossi: «Lazio? Sempre le stesse facce, serve coraggio»

Il giornalista ha analizzato le sette sorelle della Serie A ai microfoni di Calcionews24.com: le sue parole sulla Lazio

Paolo Rossi – giornalista – ha analizzato ai microfoni di Calcionews24.com le sette sorelle della Serie A alla vigilia del campionato 2022-2023. Queste le parole sulla Lazio.

LAZIO – «Se la Lazio c’è quest’anno? Può sembrare una domanda assurda per una squadra che ha da tempo le stesse facce, anche se magari non tanto sorridenti. La postilla è doverosa e non riguarda il Sarrismo (se superficialmente lo considerassimo voce del verbo segnare, qui ci siamo già, la Lazio è stata il secondo miglior attacco del torneo ed Immobile è una certezza per tutti, fuorché per Mancini). Ma, caratterialmente, la Lazio è una squadra che c’è o piuttosto non ci fa? Troppe volte si è smarrita offrendo la sensazione che avrebbe potuto raggiungere ben altri traguardi con un po’ di sana cattiveria agonistica».