Il solito Paganini: «Come si fa a non vedere il fuorigioco di Acerbi?» FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Paolo Paganini ha commentato così l’episodio del gol di Acerbi contro lo Spezia:

#SpeziaLazio. Come è possibile non vedere un fuorigioco così? Ma come si fa a non conoscere il regolamento? Che credibilità ha la classe arbitrale dopo questa clamorosa svista? E una società che si deve salvare non dice niente? Ma nemmeno al torneo dei bar. pic.twitter.com/ruI5iRnZaU

— Paolo Paganini (@PaPaganini) April 30, 2022