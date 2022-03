Pacchioni crocifigge Immobile: «Con l’Italia è impresentabile»

Paolo Pacchioni, noto giornalista, ha criticato duramente l’Italia dopo l’eliminazione di ieri sera: parole eccessive su Ciro Immobile

Il giornalista Paolo Pacchioni, intervenuto a TMW, ha commentato molto duramente la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia:

«Si è interrotta la maglia, prima l’episodio girava a favore dell’Italia, ora è regolarmente contro. Al di là di questo paghiamo l’assenza di due giocatori determinanti come Chiesa e Spinazzola. Poi la Nazionale ha vissuto la marcia d’avvicinamento all’Europeo e l’Europeo senza pressioni. Squadra in crescita, giovane, con entusiasmo. Non le veniva chiesto di vincere, ha fatto un gradino alla volta con tranquillità. Dopo essere stati Campioni d’Europa non sono riusciti a reggere la responsabilità, sono arrivati i limiti di un attacco che già all’Europeo era poco pericoloso. Immobile in Nazionale è impresentabile. Insigne si è confermato giocatore molto altalenante nel rendimento. Anche a centrocampo non sono cambiati gli uomini ma lo stato di forma. Jorginho e Barella all’Europeo molto bene, ora sono senza benzina, irriconoscibili».