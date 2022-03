Nicolato assolve Mancini: «Il problema non è lui, vi spiego»

Paolo Nicolato, CT dell’Italia U21, ha preso le difese di Roberto Mancini: non è lui il colpevole principale della debacle azzurra

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato dell’eliminazione della Nazionale in conferenza stampa. Domani gli Azzurrini giocheranno contro la Bosnia per la qualificazione degli Europei di categoria.

MANCINI – «È un momento in cui contano le idee, più che gli uomini. Mancini è l’ultimo dei problemi. Sarei felicissimo se rimanesse».

