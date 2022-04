Di Canio: «Mi incazzo perchè si esalta la Roma che vince contro i salmonari e non...»

Paolo Di Canio ha criticato duramente l’esaltazione della Roma, da parte dei giornalisti, dopo la vittoria col Bodo Glimt

La vittoria della Roma contro il Bodo Glimt ha riportato grandissimo entusiasmo nell’ambiente giallorosso e non solo. A riportare le cose alla logica, però, è Paolo Di Canio che – ospite nel salotto di Sky Sport – ha spiegato:

«Io mi incazzo perché abbiamo avuto il coraggio di criticare l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool ed esaltiamo la Roma che batte il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt: 7 di quelli fanno i salmonari, mettono il salmone sulle navi. E abbiamo criticato l’Inter. Il fatto eclatante è che la Roma ha preso 10 gol dal Bodo, non che l’ha eliminato. E l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool abbiamo avuto il coraggio di dire: eh ma la gestione, i dettagli.E hanno giocato alla pari con chi probabilmente vincerà la Champions.

I tifosi hanno il diritto di mitizzare ed esaltarsi. E Mourinho fa benissimo a far passare quella come una grande vittoria. Ma qui non facciamo i tifosi. E se parliamo di livelli non possiamo dare questo valore ad una vittoria contro il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt».