Paolo Cannavaro: «Polemiche su Acerbi senza senso, sul futuro...»

Paolo Cannavaro, ex compagno di Acerbi al Sassuolo, ha difeso il centrale della Lazio dopo le polemiche post Lazio Milan

Paolo Cannavaro, ex difensore e compagno di Francesco Acerbi al Sassuolo, ha difeso il centrale della Lazio dalle pesanti accuse rivoltegli dopo la gara col Milan. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

Se c’è un compagno dei tanti che ho avuto nella mia carriera che non si permetterebbe mai di fare un gesto irriverente nei confronti dei suoi tifosi è Francesco Acerbi. Domenica ho seguito Lazio-Milan in televisione. Ho visto quel sorriso di Francesco dopo il gol. Conoscendo lui, ma conoscendo bene pure quelle situazioni di campo, non ho avuto il minimo dubbio che si trattasse di un sorriso di rabbia e frustrazione. Gesto non piaciuto ai tifosi della Lazio? Quello ci può stare, le offese assolutamente no

Acerbi chiederà la cessione? Non è da lui. Sono sicuro che triplicherà gli sforzi e tornerà protagonista. E ci riuscirà. Magari non basterà per spegnere certe critiche, ma lo riabiliterà a livello tecnico