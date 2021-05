Panucci: «Lazio in Champions? Serve un mezzo miracolo»

Christian Panucci, ex giocatore azzurro, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport della Corsa Champions, citando anche la Lazio

Torna a parlare anche Christian Panucci, ex giocatore che ha vestito le maglie di Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea e Roma. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex azzurro ha voluto dire la sua sulla corsa Champions, soffermandosi anche sulla Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni sui biancocelesti.

«Lazio in Champions? Deve fare un mezzo miracolo, se non intero, e devono cedere le altre, almeno due. Non dipende solo dalla Lazio: loro possono solo cercare di fare più punti possibili».