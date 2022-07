Panico: «In Italia il calcio femminile è indietro, ora serve ripartire»

Patrizia Panico – intervistata per le pagine de La Repubblica – ha detto la sua sul calcio femminile in Italia

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato dell’Italia ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni:

«Il professionismo ha contribuito a caricare eccessivamente le ragazze e loro questo lo sanno. L’Italia non ha fatto il massimo a questi Europei. Ci sono giocatrici fortissime, però hanno fatto tre partite al di sotto delle loro potenzialità. Questo può capitare nel calcio, ma da qui bisogna affrontare ciò che non è andato e ripartire. Il calcio femminile in Italia è indietro sotto tanti punti di vista, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla strada intrapresa negli ultimi anni. Bertolini? Non l’ho ancora sentita, ma non è giusto criticare senza ragione. A Milena dico di continuare con il lavoro che sta facendo».