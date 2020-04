Pandev, le parole dell’attaccante del Genoa che a gennaio è stato vicino ad essere ceduto all’Inter

Goran Pandev ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole.

«Per me l’Inter è tutto, la squadra che mi ha portato in Italia e mi ha cambiato la vita. Qualcosa c’è stato ma la mia idea è stata chiara fin dall’inizio».