Genoa, l’annuncio di Pandev: «Prima la salvezza, poi il ritiro»

Goran Pandev, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha dichiarato di voler appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione

Goran Pandev, annuncia il ritiro. L’attaccante macedone, non vede l’ora di ricominciare il campionato per aiutare il Genoa a raggiungere la salvezza e successivamente dare l’addio al calcio. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

«Avevamo tantissima voglia di tornare in campo perché il calcio è la nostra vita. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti. Speriamo prima di tutto che la vita torni alla normalità, non è ancora il momento di pensare al calcio. Riprendere sarebbe positivo, anche per le persone. Potrebbe dare una mano. Ho ancora intenzione di salvarmi col Genoa e poi smettere. Ora spero che questa situazione finisca e poi vediamo. Vorrei salutare il popolo genoano con lo stadio pieno: ho dato tutto per questa maglia e spero di salutarla con il Ferraris gremito».