Panchina Inter, Inzaghi il prescelto: definiti i dettagli del contratto

Panchina Lazio, Inzaghi sarà il post Conte: ecco i dettagli del contratto del tecnico biancoceleste con il club nerazzurro

Il futuro di Simone Inzaghi non sarà in biancoceleste ma in nerazzurro. Il tecnico ha deciso di accettare l’offerta nerazzurra, con il club di Zhang tornato alla carica oggi dopo aver saputo che il piacentino non aveva ancora firmato il rinnovo con la Lazio.

Come rivela Sky Sport, il contratto di Inzaghi sarà di due anni a quattro milioni a stagione.