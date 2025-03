Pancaro Lazio, il ritorno nella Capitale: la firma

Pancaro Lazio, una storia senza fine. L’ex difensore biancoceleste non scorda il proprio grande passato a Roma: il video sui social

I tifosi della Lazio più giovani forse no, ma chi ha vissuto quegli anni si ricorda bene di chi fosse Pippo Pancaro. L’ex difensore biancoceleste a Roma vinse quasi tutto in sole seri stagioni, In particolare si aggiudicò lo storico scudetto di Serie A del 2000, due Coppe Italia (1998 e 2000), due Supercoppe italiane, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA del 1999.

Un bottino niente male per l’ex centrale che, in questi giorni, è stato visto a Roma per il Panini Tour. Ecco un video dove si è fermato a firmare delle maglie per dei tifosi biancocelesti in questa giornata di festa: