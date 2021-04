Pancaro: «Lazio Milan sfida importante. Bisognerebbe puntare sul settore giovanile»

Pippo Pancaro ha parlato di Lazio Milan e ha analizzato anche il momento della squadra biancoceleste: le sue parole

In vista di Lazio Milan, match in programma lunedì allo stadio Olimpico, ai microfoni de Il Tribunale delle romane, trasmissione in onda su Rete Oro, è intervenuto il doppio ex Pippo Pancaro. Queste le sue parole.

LA SFIDA – «Sarà una partita molto importante, entrambe vengono da una sconfitta, è uno scontro diretto e i punti sono meno. La Lazio purtroppo, tra le due, è quella che è costretta a vincere».

MARUSIC – «Marusic? Sicuramente è più terzino. A me piace molto, ha una propensione ad attaccare e quando lo fa esprime le sue migliori qualità. Poi si può adattare, ma è più di spinta».

ERRORI – «È mancata la programmazione, investire sulla squadra per vincere lo Scudetto un anno, pensare a lunga scadenza, puntare sul settore giovanile. Sembra che non si vuole fare un passo avanti, anzi, si tende a tornare indietro».