Palmieri: «Lazio offriva 4mln a James, ma Ancelotti ne paga 20 al Real: va all’Everton»

Secondo il giornalista la Lazio offriva 4 milioni a stagione al calciatore ma avrebbe voluto abbassare le pretese del Real.

Che James Rodriguez sia in procinto di trasferirsi all’Everton è una voce che già vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ma che la Lazio ci abbia concretamente provato offrendogli 4 milioni è l’indiscrezione lasciata dall’esperto di mercato Tancredi Palmieri. Che ha evidenziato come la Lazio non volesse riconoscere ai Blancos proprietari del cartellino una cifra di 20 milioni, che invece pagherà il club allenato da Ancelotti.

Ecco il tweet del giornalista: “L’Everton ha raggiunto un accordo con James Rodriguez su uno stipendio da 4.5m€ a stagione, mezzo milione in più di quanto offriva la Lazio. Ma la differenza è data dal cartellino: l’Everton è pronto a corrisponderne una ventina al Real Madrid, opzione rifiutata dalla Lazio”.