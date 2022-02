Pallotta esagera: «Quando abbiamo iniziato, la Roma era la “grande” contro la Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

James Pallotta, ex presidente della Roma, ha parlato ad una radio statunitense dei derby contro la Lazio

«Quando abbiamo iniziato con la Roma, la percezione della squadra a livello internazionale non era affatto forte. Chiaramente in città era la “grande” contro la Lazio, ma non lo era in tutto il mondo».