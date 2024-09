Palladino: «Cataldi? Sono contento per il mercato e so di avere una rosa di qualità»

Palladino, il tecnico della Fiorentina commenta la partita con il Monza soffermandosi sul calciomercato estivo

Ai microfoni di Dazn alla luce della partita tra Fiorentina e Monza, ha parlato Raffaele Palladino il quale si sofferma sul calciomercato che ha visto approdare Cataldi dalla Lazio

PAROLE – Sono contento, sento di avere una squadra di qualità e con giocatori di livello che vanno un po’ messi a posto. So che la società cercava anche un altro difensore, poi per cause di forza maggiore non siamo riusciti a prenderlo ma ho fiducia