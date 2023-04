Palladino a DAZN: «C’è tanto rammarico, la Lazio è una squadra completa»

Al termine del match perso contro i biancocelesti, arrivano le parole del tecnico dei brianzoli

Brutta domenica per Palladino ed il Monza, usciti sconfitti dalla sfida contro la Lazio per 2-0.

Il tecnico dei brianzoli ha analizzato il match ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE– «C’è tanto rammarico, giocare contro la Lazio che viene da questo buon momento, giocare contro la miglior difesa e che ha un grande palleggio, finire con rammarico è un aspetto positivo. Il primo gol l’abbiamo preso per ingenuità, un po’ rocambolesco, ci sono stati un po’ di rimpalli. Siamo poi stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio. Abbiamo avuto due palle gol con Sensi e Petagna, poi abbiamo ripreso un altro gol per individualità loro su calcio piazzato. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, la Lazio è forte, noi abbiamo alzato il baricentro, credo che dobbiamo essere soddisfatti di questa prestazione. Nel primo tempo abbiamo cercato di attaccare gli spazi, a sinistra un po’meno. Loro ci toglievano la profondità, nel primo tempo si difendevano molto bassi. Questa è una squadra che sa attaccare difendere, è una squadra completa, sa conoscere i momenti della partita e cerca di farti giocare male. Hanno risolto con giocate anche individuali, abbiamo affrontato la seconda in classifica e dobbiamo esserne soddisfatti»