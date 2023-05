Pairetto, l’incredibile decisione dell’AIA: la ricostruzione. L’arbitro potrebbe pagare cara la sua direzione di gara in Udinese-Lazio

Come riporta la Gazzetta dello Sport l’arbitro Luca Pairetto potrebbe pagare cara la sua direzione di gara in Udinese-Lazio.

Non perché l’arbitro non abbia diretto bene visto che è stato promosso da Rocchi. A fare la differenza potrebbe essere il rigore assegnato dal fischietto per il contatto tra Masina e Immobile e Pairetto potrebbe non arbitrare più da primo nei due turni finali e svolgere le funzioni o di quarto uomo o alla Var. Una scelta che lascia abbastanza basiti visto quanto accaduto in precedenza con Sozza dopo Lazio-Napoli o con Ghersini dopo Lazio-Torino.