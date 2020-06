Paideia, controlli strumentali per due calciatori biancocelesti: Adam Marusic e André Anderson che oggi non si sono allenati

Controlli strumentali in Paideia per Adam Mausic e André Anderson. I due calciatori si sono fermati nella partitella di sabato, la prima 11 vs 11, e oggi non sono scesi in campo per l’allenamento che si è svolto in mattinata a Formello.