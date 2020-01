PAIDEIA Lazio, quattro giocatori in clinica per esami

Lazio, sono quattro i giocatori che in serata hanno fatto visita in Paideia: Leiva, Lulic, Correa e Radu. Domani salteranno la Cremonese

È stata una gara molto dispendiosa quella della Lazio contro il Napoli, tanto da far uscire dal campo più di un giocatore acciaccato. In serata, infatti, hanno raggiunto la clinica Paideia in quattro: Leiva, Radu, Lulic e Correa, quest’ultimo risparmiato per cautela. L’argentino non giocherà neppure domani per farsi trovare al meglio nella gara di sabato, contro la Sampdoria.

Il capitano, invece, non ci sarà per scontare il turno di stop designato dal Giudice Sportivo: contro i partenopei ha fatto gli straordinari, stringendo i denti, ed ora fa i conti con un problema alla caviglia.

Anche Radu domani salterà la Cremonese, ieri ha svolto un lavoro differenziato insieme a Correa, ma la sua condizione non crea alcun allarme.