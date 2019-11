PAIDEIA – Lazio, controlli per Jordan Lukaku

Lazio, Lukaku in Paideia per controlli al ginocchio.

Dopo la partita contro il Sassuolo, Jordan Lukaku ha accusato dei problemi al ginocchio. Questa mattina si è presentato in Paideia, dove effettuerà gli accertamenti necessari per capire l’entità del problema, che sembra legato a un versamento al ginocchio che potrebbe impedirgli di scendere in campo con l’Udinese.

Si sottoporrà a una risonanza, dopo la quale sarà più agevole stabilire i tempi di recupero. Presenti in clinica anche due ragazzi della Primavera, il portiere Mattia Marocco, e il centrocampista Alessio Bianchi. Entrambi si sottoporranno a controlli.