PAIDEIA – Lazio, controlli per Caicedo: la situazione

Lazio, Caicedo in Paideia per controlli alla caviglia: in dubbio per il Sassuolo.

Aveva provato ad allenarsi, Felipe Caicedo, questa mattina. Dopo il problema alla caviglia registrato due giorni fa, l’attaccante ecuadoriano era sceso in campo stamattina dopo lo stop di ieri.

Eppure, il fastidio dovuto alla botta ricevuta non è ancora completamente alle spalle: per questo, nel pomeriggio Caicedo si è sottoposto ad alcuni controlli in Paideia. La sua condizione andrà valutata nelle prossime ore: non desta particolari preoccupazioni, ma potrebbe non farcela per la partita contro il Sassuolo. Sarà fondamentale la giornata di domani, prima di tirare le somme.